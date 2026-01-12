توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك حسين، الذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.

