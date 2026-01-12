توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

وتضمن القرار عدم اشتراط تتابع ليالي الإقامة في المملكة، على أن لا يقل عدد ليالي المبيت عن ليلتين، وذلك لتسهيل عمل المكاتب في تنظيم رحلات السياح، خصوصا عند تعديل دوام المعابر أو إغلاقها، وبما يساهم في تمكين مكاتب السياحة والسفر الأردنية من إعداد برامج سياحية أكثر مرونة واستقرارا، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية رئيسة، خصوصا ضمن مسارات السياحة الدينية (العمرة والحج المسيحي)، على أن تشمل هذه الإجراءات القادمين من عرب 48.
