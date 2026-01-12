الإثنين 2026-01-12 10:00 م

توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

معبر وادي عربة الحدودي
معبر وادي عربة الحدودي
 
الإثنين، 12-01-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك حسين، الذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.

وتضمن القرار عدم اشتراط تتابع ليالي الإقامة في المملكة، على أن لا يقل عدد ليالي المبيت عن ليلتين، وذلك لتسهيل عمل المكاتب في تنظيم رحلات السياح، خصوصا عند تعديل دوام المعابر أو إغلاقها، وبما يساهم في تمكين مكاتب السياحة والسفر الأردنية من إعداد برامج سياحية أكثر مرونة واستقرارا، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية رئيسة، خصوصا ضمن مسارات السياحة الدينية (العمرة والحج المسيحي)، على أن تشمل هذه الإجراءات القادمين من عرب 48.

 
 


