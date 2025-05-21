الأربعاء 2025-05-21 04:56 م
 

توديع الإشارة الضوئية .. تغييرات مهمة على شارع الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-05-2025 02:21 م
الوكيل الإخباري-   باشرت أمانة عمّان الكبرى بتنفيذ تحسينات مرورية شاملة على شارع الأردن – تقاطع الملكة علياء، بالتعاون مع إدارة السير، وذلك ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية المرورية في العاصمة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من وإلى محافظات الشمال، وتخفيف الازدحامات على هذا المحور الحيوي.اضافة اعلان


وتتضمن الأعمال إلغاء الإشارة الضوئية على التقاطع بشكل نهائي، وإجراء أعمال توسعة على الشوارع الرئيسية والمداخل المؤدية إلى التقاطع، إلى جانب تحسين الأرصفة والبنية التحتية الجانبية، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للطريق وتحقيق انسياب مروري أفضل.

وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أنه تم تحويل الإشارة الضوئية على تقاطع الملكة علياء إلى وضعية “الفلشر” منذ فترة، مع مراقبة الموقع ودراسة أثر الحركة المرورية بشكل مستمر، ما مكّن الفرق المختصة من تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بإلغاء الإشارة وتنفيذ التحسينات اللازمة.

وتؤكد الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، واستجابة لازدياد الحركة المرورية على شارع الأردن.

كما ستقوم أمانة عمّان الكبرى بتوفير جميع وسائل السلامة العامة والإرشاد المروري في مواقع العمل، مع تواجد كوادر ميدانية من إدارة السير لتنظيم حركة المركبات ومتابعة أي تأثيرات مرورية ناتجة عن الأعمال.
 
gnews

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