توزيع الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى في المستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري- وزعت جمعية المستشفيات الخاصة الدفعة السابعة من الأطفال المرضى والمصابين من قطاع غزة، والبالغ عددهم 35 طفلاً برفقة 72 مرافقاً، حيث تم توزيعهم على عدد من المستشفيات الخاصة الأعضاء في الجمعية، وذلك حين وصولهم الأربعاء، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني".

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وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أن الجمعية وبتنسيق وثيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي - ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مستمرة في أداء واجبها الإنساني رغم التحديات، تنفيذا للتوجيهات الملكية باستقبال 2000 طفل للعلاج في الأردن.