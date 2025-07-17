توزيع الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى في المستشفيات الخاصة

وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أن الجمعية وبتنسيق وثيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي - ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مستمرة في أداء واجبها الإنساني رغم التحديات، تنفيذا للتوجيهات الملكية باستقبال 2000 طفل للعلاج في الأردن.
وأضاف أنه ارتفع بذلك العدد الإجمالي للأطفال الذين تم استقبالهم في المستشفيات الخاصة ومنذ انطلاق المبادرة في آذار الماضي إلى 112 طفلاً برفقة 241 مرافقاً، وسط تنسيق طبي ولوجستي عالي المستوى لضمان سلامة الجميع.
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