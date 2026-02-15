الأحد 2026-02-15 07:42 م

"توزيع الكهرباء" تطلق تطبيقا يتيح الاطلاع اليومي على الاستهلاك والاحتساب اللحظي للفاتورة

عداد كهرباء
عداد كهرباء
 
الأحد، 15-02-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيقها الجديد للهواتف الذكية، الذي يتيح للمشتركين الاطلاع على الاستهلاك اليومي بالكيلوواط/ساعة والقيمة بالدينار وحسب هيكل التعرفة، واحتسابا لحظيا وآليا لقيمة الفاتورة ومعرفة مستوى الاستهلاك حتى اللحظة.

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إنّ النسخة الأولى من التطبيق الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة المشتركين في مناطق امتيازها بمحافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ومنطقة وادي الأردن ومناطق شرق المملكة.


وأوضحت أن التطبيق يتضمن خدمات أخرى منها؛ مقارنة شهرية للاستهلاك وقيم الفواتير السابقة، وإمكانية تحميل الفاتورة التفصيلية وفق شرائح التعرفة المعتمدة، واستقبال إشعارات ورسائل مخصّصة لكل مشترك، وحاسبة الفواتير التي تتيح إدخال القراءة المتوقعة والاطلاع على الفاتورة التقديرية، ومتابعة أخبار الشركة وتحديثاتها أولًا بأول، وقسم للأسئلة الشائعة، وقنوات اتصال مباشرة وإرسال الاستفسارات إلى الشركة، وروابط مباشرة إلى حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.


وأكدت أن هذه النسخة تشكل خطوة أولى ضمن خطة تطوير متكاملة، حيث يجري العمل حاليًا على تجهيز نسخة محدثة تتضمن مزيدًا من الميزات والخدمات الذكية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

 
 


