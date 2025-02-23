"توزيع الكهرباء" تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد، خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب، وذلك عبر الرقم الأرضي 065331330.

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ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمشتركين.