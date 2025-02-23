"توزيع الكهرباء" تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب

ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمشتركين.
وتتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية الاستعلام عن الفواتير، والإبلاغ عن الأعطال، وتقديم الشكاوى، وطلب الخدمات المختلفة، لتحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
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