 
الأحد 2025-02-23 08:37 م
 

"توزيع الكهرباء" تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب

شركة توزيع الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء
الأحد، 23-02-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد، خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب، وذلك عبر الرقم الأرضي 065331330.

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ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمشتركين.


وتتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية الاستعلام عن الفواتير، والإبلاغ عن الأعطال، وتقديم الشكاوى، وطلب الخدمات المختلفة، لتحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

 
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