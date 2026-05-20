توزيع الكهرباء تطور نظاما إلكترونيا لرصد الأعطال بالمحطات والمحولات الفرعية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء الأربعاء، عن تطوير نظام إلكتروني متقدم يتيح الكشف الفوري عن الأعطال الطارئة وحالات فقد الاتصال في المحطات والمحولات الفرعية لحظة وقوعها، بما يمكن الفرق الفنية وفرق الصيانة المناوبة من رصد الأعطال والاستجابة السريعة لها دون الحاجة لانتظار البلاغات الواردة من المشتركين.

وأكدت الشركة أن النظام تم تطويره بالكامل من خلال خبرات محلية بجهود مشتركة بين الخبراء المتعاونين مع الشركة وكوادر فريق تكنولوجيا المعلومات فيها، مشيرة إلى أن هذا النظام يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.



وأوضحت الشركة في بيان، أن واجهة النظام ستكون عبر تطبيق ذكي مخصص للفرق الفنية والمناوبة يقوم بإرسال إشعارات وتنبيهات تلقائية وفورية وعلى مدار الساعة حول الأعطال التي تصيب المحطات والمحولات الفرعية التابعة للشركة التي يتجاوز عددها 6 آلاف محطة ومحول فرعي ضمن مناطق امتياز الشركة، تشمل محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، إضافة إلى منطقة وادي الأردن وشرق المملكة.



وأضافت أن النظام يوفر إمكانية توجيه الفرق الفنية مباشرة إلى مواقع الأعطال من خلال نظام GPS، إلى جانب توثيق الإجراءات الفنية التي يتم اتخاذها للتعامل مع الأعطال، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة إدارة الشبكة واستمرارية التزويد الكهربائي.