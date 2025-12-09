الثلاثاء 2025-12-09 11:21 م

توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة

جانب من توقيع الاتفاقية
الوكيل الإخباري- وقّعت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شركة العناصر (ElementsX) المتخصصة في حلول الطائرات المُسيّرة، بهدف توظيف تقنيات الدرون في أعمال الفحص والمراقبة الدورية لشبكات ومنشآت الشركة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي شركة توزيع الكهرباء إلى تحديث منظومة أعمالها ومواكبة التطورات العالمية في استخدام الطائرات المُسيّرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في فحص ومراقبة شبكات الكهرباء.


وتسعى الشركة- عبر الاتفاقية- إلى رفع مستوى دقة الكشف عن الأعطال، إلى جانب تمكين الصيانة التنبؤية من خلال تحليل الصور والبيانات ورصد مؤشرات السخونة الزائدة والتآكل وتعدّي الغطاء النباتي قبل تحوّلها إلى أعطال فعلية أو انقطاعات في التيار الكهربائي.


وتتطلع شركة توزيع الكهرباء، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز جاهزية شبكتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، إضافة إلى الارتقاء بمعايير السلامة المهنية للعاملين، عبر تقليل الاعتماد على الفحوصات الميدانية اليدوية في المواقع الصعبة، واستبدالها بحلول رقمية آمنة وحديثة.


وأكدت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان السعودي، أنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير الإمكانيات التشغيلية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير عملها.


وقالت إن هذه الاتفاقية، ستترجم ذلك عبر حزمة متكاملة من الخدمات المعتمدة على الطائرات المُسيّرة لشركة توزيع الكهرباء، حيث تشمل تنفيذ عمليات التصوير الجوي عالي الدقة لمواقع ومنشآت الشركة المختلفة، ومراقبة خطوط وشبكات توزيع الكهرباء الممتدة لمسافات طويلة بشكل دوري، إلى جانب الرقابة والكشف المبكر عن الأعطال المحتملة ومناطق الخلل ونقاط الخطورة.

 
 


