توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي شركة توزيع الكهرباء إلى تحديث منظومة أعمالها ومواكبة التطورات العالمية في استخدام الطائرات المُسيّرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في فحص ومراقبة شبكات الكهرباء.
وتسعى الشركة- عبر الاتفاقية- إلى رفع مستوى دقة الكشف عن الأعطال، إلى جانب تمكين الصيانة التنبؤية من خلال تحليل الصور والبيانات ورصد مؤشرات السخونة الزائدة والتآكل وتعدّي الغطاء النباتي قبل تحوّلها إلى أعطال فعلية أو انقطاعات في التيار الكهربائي.
وتتطلع شركة توزيع الكهرباء، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز جاهزية شبكتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، إضافة إلى الارتقاء بمعايير السلامة المهنية للعاملين، عبر تقليل الاعتماد على الفحوصات الميدانية اليدوية في المواقع الصعبة، واستبدالها بحلول رقمية آمنة وحديثة.
وأكدت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان السعودي، أنها تعمل وبشكل مستمر على تطوير الإمكانيات التشغيلية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير عملها.
وقالت إن هذه الاتفاقية، ستترجم ذلك عبر حزمة متكاملة من الخدمات المعتمدة على الطائرات المُسيّرة لشركة توزيع الكهرباء، حيث تشمل تنفيذ عمليات التصوير الجوي عالي الدقة لمواقع ومنشآت الشركة المختلفة، ومراقبة خطوط وشبكات توزيع الكهرباء الممتدة لمسافات طويلة بشكل دوري، إلى جانب الرقابة والكشف المبكر عن الأعطال المحتملة ومناطق الخلل ونقاط الخطورة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي
-
ديوان المحاسبة يعقد ورشة متخصصة حول القيمة المضافة في تدقيق الأداء للتعليم المهني
-
الغذاء والدواء" تُصدر 74 إنذارًا وتغلق منشآت بالشمع الأحمر
-
رسمياً .. النشامى في مواجهة أسود الرافدين الجمعة القادمة
-
وفد من البنك الدولي يطّلع على مشاريع "أرضي" في جرش
-
محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب
-
القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن