السبت 2025-07-05 03:17 م
 

توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت شركة توزيع الكهرباء إن خطأ ارتكبه أحد المقاولين أثناء تنفيذ أعمال إنشائية، فجر اليوم السبت، دون التنسيق المسبق مع الشركة، أدى إلى إلحاق ضرر بالخط الرئيسي المغذي لمحطة الزارة ماعين، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مضخات المياه في المحطة.

اضافة اعلان


وأضافت، في بيانٍ صحفي، أن فرق الشركة الفنية باشرت بأعمال الإصلاح فور وقوع العطل، وهي تعمل بكامل طاقتها لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، مشددةً على أن الشركة تتابع الموقف ميدانيًا بشكل مكثف، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة.


وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "مياهنا"، في بيانٍ صحفي، أن محطة الزارة ماعين توقفت عن ضخ المياه منذ الساعة الثالثة فجرًا، نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أثّر على برنامج توزيع المياه في عدد من مناطق العاصمة عمّان ولواء الرصيفة، نظرًا لأهمية المحطة التي تُعد من المصادر الرئيسية لضخ نحو 4200 متر مكعب من المياه في الساعة.


وأهابت شركة توزيع الكهرباء، في بيانها، بجميع المقاولين العاملين ضمن مناطق اختصاصها، بضرورة التنسيق المسبق مع كوادرها الفنية قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، لتجنّب أي أضرار أو أعطال قد تمس شبكة الكهرباء، والحيلولة دون إرباك الخدمات المقدّمة للمشتركين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لال

فيديو منوع دعاء صباح يوم عاشوراء لتفريج الكرب والهم وقضاء الحوائج

لىتفلت

تكنولوجيا يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل

سمو الأمير فيصل بن الحسين

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

تعبيرية

أخبار محلية توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين

بلا

تكنولوجيا لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون

غزة

فلسطين استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 332 في قطاع غزة

العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة

أخبار محلية العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور

عتى

طب وصحة اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟



 
 





الأكثر مشاهدة