توزيع جديد وجدول واضح .. إليك ما أعلنته التربية عن توجيهي هذا العام

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، إن العدد الكلي للمسجلين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2025، بلغ قرابة 346 ألف مشترك ومشتركة، منهم 210 آلاف من طلبة الصف الثاني عشر (جيل 2007) و136 ألفًا من الصف الحادي عشر (جيل 2008)، بالإضافة إلى طلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين متطلبات النجاح أو الذين يرغبون في رفع المعدل، وفقًا لوزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





وأضاف شحادة، الأحد، أن نمط الامتحان لن يشهد تغييرًا كبيرًا عمّا اعتاد عليه الطلبة في الامتحانات الوزارية السابقة، حيث ستكون أسئلة مبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن بالكامل من نوع الاختيار من متعدد.



وأوضح شحادة أن الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، ستبدأ في نهاية تموز المقبل، وتستمر لغاية نهاية الأسبوع الأول من شهر آب المقبل، فيما سيبدأ أول أيام الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر يوم الخميس 19 حزيران المقبل، وتُختتم الخميس 10 تموز المقبل.



وبيّن أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث يتقدم جميع الطلبة وفق الطبعات المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي 2024-2025.



أما بالنسبة لمبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فأوضح شحادة أن معظم الأسئلة ستكون من نوع الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى قسم إنشائي تتراوح نسبته 30%، حيث يجيب الممتحن عنه على دفتر الإجابة كما كان متبعًا في الامتحانات السابقة.



وقال شحادة إن الوزارة أعلنت عن جدول الامتحانات الوزارية لطلبة جيلي 2008 و2007، لافتًا إلى أن مجلس الامتحان العام في جلسته الأخيرة مؤخرًا، قرر عقد الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر لهذا العام بشكل ورقي، على أن تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الامتحانات إلكترونيًا في السنوات المقبلة.



وأوضح شحادة أن قرار عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود للتأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، والتي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وتعليق الوكالة برامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.



وأضاف شحادة أن الوزارة باشرت باكرًا باتخاذ استعداداتها وإجراءاتها لعقد الامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي بدأت بالتسجيل للامتحان واختيار القاعات الملائمة لعقده.