توزيع زيت الزيتون على 250 أسرة عفيفة بإربد

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة زكاة الحي الشمالي بمدينة إربد مبادرة خيرية بعنوان "كيلو زيت من كل بيت"، حيث قامت بتوزيع زيت الزيتون على 250 أسرة من الأسر العفيفة في المنطقة.

وقال مدير "أوقاف إربد الأولى" الدكتور رائد جروان، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة هدفت إلى دعم الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها المعيشية في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، ضمن آلية منظمة تضمن إيصال المساعدات لمستحقيها.