توزيع زيت الزيتون على 250 أسرة عفيفة بإربد

وقال مدير "أوقاف إربد الأولى" الدكتور رائد جروان، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة هدفت إلى دعم الأسر المحتاجة والتخفيف من أعبائها المعيشية في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، ضمن آلية منظمة تضمن إيصال المساعدات لمستحقيها.
وأكد أن المبادرة جاءت تجسيدا لدور لجان الزكاة في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز روح التعاون والعطاء و قيم التراحم و التآخي بين أفراد المجتمع.
