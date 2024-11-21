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توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة في كفريوبا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-    استضافت إدارة منتدى كفريوبا الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الجمعيات الخيرية تمثلت بجمعية سنديانة الحياة الخيرية للتنمية المستدامة، وجمعية برد الماء الخيرية، وجمعية أبناء إربد الخيرية، وجمعية غرب اربد للتحديات الخاصة، وجمعية كفريوبا الخيرية.

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وتم خلال اللقاء الذي حضره مندوب رئيس الاتحاد للجمعيات الخيرية في محافظة إربد عبدالله جرادات، توزيع الكسوة الشتوية المقدمة من مؤسسة بكر حمادنة للاستيراد والتصدير على 300 أسرة من العائلات العفيفة في بلدة كفريوبا.


من جهتهم، ثمن رئيس منتدى كفريوبا الثقافي سمير الردايدة وأعضاء المنتدى جهود الجهات المشاركة ممثلة بالجمعيات الخيرية ورئيس المركز الأمني وضباط وأفراد المركز وفريق العمل والتطوعي في المنتدى في إنجاح الحملة خدمة لأبناء المجتمع المحلي.

 
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