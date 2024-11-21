توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة في كفريوبا

الوكيل الإخباري- استضافت إدارة منتدى كفريوبا الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الجمعيات الخيرية تمثلت بجمعية سنديانة الحياة الخيرية للتنمية المستدامة، وجمعية برد الماء الخيرية، وجمعية أبناء إربد الخيرية، وجمعية غرب اربد للتحديات الخاصة، وجمعية كفريوبا الخيرية.

اضافة اعلان



وتم خلال اللقاء الذي حضره مندوب رئيس الاتحاد للجمعيات الخيرية في محافظة إربد عبدالله جرادات، توزيع الكسوة الشتوية المقدمة من مؤسسة بكر حمادنة للاستيراد والتصدير على 300 أسرة من العائلات العفيفة في بلدة كفريوبا.