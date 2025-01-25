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توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينار على اسر اردنية

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السبت، 25-01-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مجلس محافظة اربد عن بدء تطبيق برنامج دعم الأسر المحتاجة والفقيرة من خلال موازنة المجلس، بالتعاون مع صندوق الزكاة .

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وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج الذي جرى إطلاقه في تشرين الثاني الماضي، سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد، عملية توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينارا للأسرة الواحدة ممن تقدمت للاستفادة من البرنامج وانطبقت عليها الشروط المتصلة بحجم دخل الأسرة وإقامتها ضمن مناطق محافظة اربد .


وأضاف أن 1860 أسرة فقيرة ستستفيد من البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من الغد توزيع كوبونات التسوق بواقع 300 أسرة يومياً في مبنى غرفة تجارة اربد بإشراف لجنة مشكلة من 3 أعضاء من مجلس المحافظة ومدير أوقاف اربد الثانية ورئيس قسم الزكاة .

 

وأشار  إلى أن الأُسر المستفيدة تستطيع الاستفادة من الكوبونات من جميع فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في محافظة اربد، لافتا إلى خطة المجلس لمواصلة دعم الأسر المحتاجة من خلال موازنة العام الحالي.

 
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