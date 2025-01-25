توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينار على اسر اردنية

وأضاف أن 1860 أسرة فقيرة ستستفيد من البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من الغد توزيع كوبونات التسوق بواقع 300 أسرة يومياً في مبنى غرفة تجارة اربد بإشراف لجنة مشكلة من 3 أعضاء من مجلس المحافظة ومدير أوقاف اربد الثانية ورئيس قسم الزكاة .
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