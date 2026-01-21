توزيع وجبات طعام في شمال قطاع غزة عبر الشراكة الأردنية القطرية

01:11 م

الوكيل الإخباري- قامت فرق الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوزيع وجبات الارز والدجاج من خلال مشروع توزيع الوجبات الساخنة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والمساعدات القطرية في محافظة شمال قطاع غزة تحديدا معسكر جباليا ومنطقة شارع النصر.





وجاء التوزيع ضمن سلسلة مبادرات تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهالي القطاع، مع مراعاة ظروفهم المعيشية والحفاظ على كرامتهم أثناء الاستلام.



المنسق العام للحملة الأردنية عبد الرحمن العواد في تصريح سابق "تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اللجنة القطرية، والهلال الأحمر القطري، لتأكيد دور الشراكة الإنسانية في إيصال الدعم إلى الأسر النازحة بشكل مباشر ومنظم".



وأضاف "نسعى دائماً لضمان وصول المساعدات لكل محتاج، وحفظ كرامة المرضى والأسر في كل خطوة من خطواتنا، ونعمل على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الداعمة لتوسيع أثر المساعدات وضمان استمراريتها".

