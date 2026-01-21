الأربعاء 2026-01-21 02:22 م

توزيع وجبات طعام في شمال قطاع غزة عبر الشراكة الأردنية القطرية

توزيع وجبات طعام في شمال قطاع غزة
توزيع وجبات طعام في شمال قطاع غزة
 
الأربعاء، 21-01-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-   قامت فرق الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوزيع وجبات الارز والدجاج من خلال مشروع توزيع الوجبات الساخنة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والمساعدات القطرية في محافظة شمال قطاع غزة تحديدا معسكر جباليا ومنطقة شارع النصر.اضافة اعلان


وجاء التوزيع ضمن سلسلة مبادرات تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهالي القطاع، مع مراعاة ظروفهم المعيشية والحفاظ على كرامتهم أثناء الاستلام.

المنسق العام للحملة الأردنية عبد الرحمن العواد في تصريح سابق "تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للحملة الأردنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اللجنة القطرية، والهلال الأحمر القطري، لتأكيد دور الشراكة الإنسانية في إيصال الدعم إلى الأسر النازحة بشكل مباشر ومنظم".

وأضاف "نسعى دائماً لضمان وصول المساعدات لكل محتاج، وحفظ كرامة المرضى والأسر في كل خطوة من خطواتنا، ونعمل على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الداعمة لتوسيع أثر المساعدات وضمان استمراريتها".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

أخبار الشركات لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

هه

تكنولوجيا حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

عربي ودولي مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

ل

شؤون برلمانية بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

فلق

تكنولوجيا "سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

ثق

المرأة والجمال هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر

خاص بالوكيل خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر



 






الأكثر مشاهدة