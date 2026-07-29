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توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة

توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة
توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة
 
الأربعاء، 29-07-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مشروع توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على المستفيدين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 في المملكة، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.

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وأوضحت الدائرة في بيان الأربعاء، أن هذا المشروع يعد جزءا من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بدعم من "Human Appeal Australia" وكاريزما ماليزيا، تأكيدا لنهجها في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

 
 


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