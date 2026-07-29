توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة

الوكيل الإخباري- بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ مشروع توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على المستفيدين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ13 في المملكة، ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.

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