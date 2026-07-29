توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة

وأوضحت الدائرة في بيان الأربعاء، أن هذا المشروع يعد جزءا من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بدعم من "Human Appeal Australia" وكاريزما ماليزيا، تأكيدا لنهجها في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
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