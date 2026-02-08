توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان

ويُقدَّم الدعم للأسر المستفيدة على شكل بطاقات تسوق مدفوعة مسبقًا بقيمة (100) دينار لكل بطاقة، تمكّن الأسر المستهدفة من شراء احتياجاتها الأساسية من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية، وبكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين دينار.
وأرسل الصندوق رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى ربّ الأسرة المستفيدة، تتضمن آلية استلام البطاقة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل يسر.
وأكد الصندوق انه بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من البطاقة، وضمان استخدامها من قبل المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويتم اختيار الأسر المستفيدة من المبادرة الملكية، التي انطلقت عام 2004، وفق أسس ومعايير محددة، تضمن العدالة والشفافية، وبالاعتماد على نظام محوسب وقاعدة البيانات المعتمدة لدى الصندوق.
وشهدت المبادرة تطورًا في آليات تنفيذها منذ عام 2019، بالتحول من تقديم الطرود العينية إلى بطاقات تسوق، بما يعزز مرونة الاختيار ويحفظ كرامة الأسر المستفيدة.
