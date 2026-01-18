توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف

11:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761343 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين، في خطوة تعكس تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على:



محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة.

مذكرة تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين بشأن المشاورات السياسية الثنائية.



كما وقّع وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد الحجازين ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومتَي البلدين.



وبحضور أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز وسفير دولة قطر لدى المملكة السفير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تم توقيع:



مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارتَي الأوقاف في البلدَين.



البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون في مجال الشباب بين حكومتَي البلدين للعامين 2026 – 2028.



وأكد الجانبان خلال الاجتماعات على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والشبابية والدينية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تم نسخ الرابط





