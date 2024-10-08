توصيات بمنح الموظفة الحكومية علاوة عائلية وإعفائها من الضريبة

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الوكيل الإخباري- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الاميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، في الجامعة الأردنية، دراسة العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن. اضافة اعلان





وهدفت الدراسة، التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الى التعرف على العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة بشكل أكثر شمولية، ومدى تأثيره على حياة النساء في الأردن، وتقدير ما إذا كانت هناك علاقة بين ظاهرة العنف الاقتصادي وفقا للحالة الاجتماعية والعلمية، والوقوف على بعض جوانب العنف الاقتصادي الذي تعيشه المرأة في الأردن.



وأكدت سموها أهمية العلاقة بين المؤسسات الوطنية المختلفة للوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، والمساهمة في وضع الخطط وايجاد الحلول اللازمة لها، مشيدة في هذا الإطار بالدور الكبير للجامعات والمؤسسات التعليمية الأردنية في توفير فرص التمكين المناسبة للمرأة وخاصة في المجال التعليمي.



وشددت سموها على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع بما يعزز امكاناتها وقدراتها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف الوطنية.



ودعت سموها إلى نبذ كل اشكال العنف سواء كان ضد المرأة أو الرجل أو الطفل، وصولا إلى مجتمعات قوية ومتماسكة، مشيدة بتعاون مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والفريق المختص في إعداد للدراسة.



بدوره قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن المرأةَ الأردنيةَ تستحق أنْ نقدم لها الكثير، مؤكدا أن الدين الإسلامي قدَّرَ المرأةَ في مواطن كثيرة، وحثَّ على رعايتِها باعتبارِها أمّا وأختا وزوجة.



وطرح الدكتور عبيدات جملة من التساؤلات حول أشكال العنف ضد المرأة وحقوقها وواجباتها، وموقف المجتمع الأردني منها، مبينا أن الجامعة الأردنية تشهد تفوقا عدديا للإناثِ في مقاعدِ الدرسِ بسببِ تفوقِها بالتنافس على المقاعدِ المتاحة في الجامعات.



واكد ضرورة دعم المرأة وتمكينها لنيل حقوقها كاملة غير منقوصة، معربا عن أمله أن تستفيد كلُّ مؤسساتِ الدولة من هذه الدراسة، خاصةً وأنها أجريت بالتعاون مع أحد المراكزِ الاستراتيجيةِ المهمة في المملكة والمنطقة، وتحتضنه الجامعةُ الأردنية.



وقال إن الحاجة باتت ملحة لدراسة أسباب العنف ضد المرأة، مؤكدا أهمية التسلّحِ بالعلم والبحثِ والابتكارِ، لنُثْبِت للعالم أننا أمةٌ قادرةٌ على أن نمنحَ هذا العالمَ، مثلَما أعطيناه ومنحناه سابقا وأننا قادرون على التأثيرِ فيه.





وأكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الدراسة تأتي انطلاقاً من حرص اللجنة على رصد قضايا التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي، وتقييم واقعها، فضلاً عن إدماج قضايا المرأة ومشاركتها الاقتصادية وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.



وقالت إن الدراسة تسعى الى المساهمة في رفع معدل مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، والذي لا يزال يراوح مكانه رغم ارتفاعها للإناث الأردنيات فوق سن 15 عام وفق نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023، بنسبة بلغت 15.1 بالمئة مقارنة ب 14 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، وهو مؤشر إيجابي يدعو لتكاتف الجهود لتكون المشاركة الاقتصادية أكبر.



وأشارت علي إلى تقاطع الدراسة في عدد من توصياتها مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020 – 2025 ومع استراتيجيتها وخطتها التنفيذية، والتي شملت ضمن محاورها الرئيسة التمكين الاقتصادي للمرأة، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، ومحور الحقوق الإنسانية، اذ تركّز مخرجات الخطة التنفيذية على وصول المرأة لفرص متساوية للمشاركة والقيادة في الحياة العامة وفي سوق العمل؛ بما يحقق تمتعها بحرية القرار.



كما تتقاطع توصيات الدراسة بحسب علي مع استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تبنت عدد من المبادرات التي تهدف إلى مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى السنوات العشر المُقبلة.





وبين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، إن تمكين المرأة يعزز من صمود المجتمعات والأمم ويسهم في ارتقائها، مبينا أن أحد أبرز أزمات العنف ضد المرأة هو تعميق خطاب التمييز في ظل غياب العلم والمعرفة.



وقال عيادات إن التاريخ شهد تحيزا كبيرا ضد المرأة في العالم، إذ تكالبت جميع القوى من أجل تهميشها، معتبرا أن ربط هذه الظاهرة بالأسباب الثقافية أو الدينية خطأ كبير، ما يؤكد أهمية كسر الأساطير والخرافات في هذا الجانب من خلال العلم والأخلاق.



واوصت الدراسة على مستوى السياسات والمؤسسات، بضرورة مراجعة آليات الدعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة للوصول بفعالية الى النساء الأكثر ضعفاً وتمكينهن اقتصادياً بما ينعكس إيجابا على الأسرة، وتعزيز دور الوزارات المعنية والإدارات المحلية في توفير خدمات الرعاية للأطفال في المحافظات بما في ذلك النوادي المدرسية للأطفال دون سن الثانية عشر، وخدمات الرعاية لغيرهم من المعالين من كبار السن وذوي الإعاقة لتمكين النساء من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.



كما دعت الدراسة إلى تعزيز فرص الحصول على التعليم، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء وتعزيز الوصول إليها،وتوفير وسائل نقل عام آمنة ومتاحة بأوقات وأسعار وجودة مناسبة، وتمكين الجمعيات التعاونية والاتحادات والنقابات العمالية المعنية بعاملات الزراعة لتعمل على ضمان الحقوق الاساسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمواصلات، وبيئة العمل الآمنة وتوفير المساعدة القانونية لهن.



وعلى المستوى التشريعي، دعت الدراسة إلى مراجعة التشريعات والإجراءات بما يؤسس للاعتراف بمساهمة المرأة في مصاريف الأسرة ودورها كمعيلة في بعض الحالات، مع الأخذ بالاعتبار تغير احوال وممارسات المجتمع وبما ينسجم مع أحكام الشريعة، ومراجعة التشريعات بما يضمن حق الزوجة في الأموال المتحصلة أثناء الحياة الزوجية ومراعاة العمل الرعائي والمنزلي، وتضمين إجراءات التخارج الإلزامية بعد الاطلاع على كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالتركة ومعرفة قيمتها قبل التخارج والتنازل عن حصص الإرث.



وشملت التوصيات كذلك مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن الاعتراف بالمرأة المتقاعدة كمعيلة لأولادها، ومراجعة نظام الخدمة المدنية بما يضمن حق الموظفة بمنحها العلاوة العائلية، بالإضافة الى مراجعة قانون ضريبة الدخل بما يتيح للمكلفة الحصول على الاعفاءات المنصوص عليها بالقانون أسوة بالمكلف الرجل بما يتعلق بمصاريف التعليم والصحة للأولاد.