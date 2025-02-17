 
الإثنين 2025-02-17 02:35 م
 

توصية بتعديل تطبيق الإعفاءات الطبية في الأردن

مستشفى
مستشفى
الإثنين، 17-02-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أوصت منظمة الصحة العالمية بتعديل الإعفاءات الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في الأردن لمحتاجيها من المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة، تعليقًا على تقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن" الذي صدر مؤخرا، إن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام.


وأضافت منظمة الصحة العالمية : "بينما تشكل هذه الإعفاءات بأشكالها المختلفة شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي بالمملكة، إلا أنها تحتاج إلى إجراء تعديلات في كيفية تطبيقها".


وعزت المنظمة ذلك لمراعاة معايير الاستدامة المالية والعدالة في توزيع الموارد الصحية، وتقديم الخدمة الصحية عند الحاجة، وعلى رأسها الإجراءات الصحية الوقائية التي لا تشملها الإعفاءات عادةً.


"يؤدي تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي إلى التأثير سلبًا على كفاءة النظام الصحي والمساءلة والشفافية، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ودفعها، ويُصعِّب تكوين رؤية وطنية شاملة للتمويل" (منظمة الصحة العالمية)


*توصيات تقرير التمويل الصحي في الأردن


من أبرز التوصيات التي خلص إليها التقرير: الحاجة إلى إصلاحات متعددة على منظومة التمويل لضمان استدامتها وتحقيق غاياتها.


وتُلخص أبرز توصيات التقرير في


- تحسين مهام الحوكمة المالية وما يتبعها من تخطيط ورقابة.
- الاعتماد على إيرادات مالية تراعي العدالة.
- تطوير حزم منافع تشمل الخدمات الضرورية بشكل أساسي.
- استخدام آليات تمويل أكثر فعالية من "الدفع مقابل الخدمة"، مثل "الدفع مقابل النتائج الصحية".
وتشكل هذه التوصيات ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.

 
gnews

أحدث الأخبار

الفارس الإيرلندي مايكل أوسوليفان

منوعات سقوط مروع أودى بحياة فارس ايرلندي في سباق الخيول

جانب من الاكتشاف الذي تم العثور عليه

منوعات العثور على كائنات مفترسة ومنقرضة استوطنت مصر قبل 30 مليون عام

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية "إدارية الأعيان" تزور معهد الإدارة العامة

لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان

ل

عربي ودولي فيدان: حان الوقت للتخلص من "العمال الكردستاني"

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى



 




الأكثر مشاهدة