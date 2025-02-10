توضيح أمني حول فيديو القبض على ركاب مركبة في عمان

الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله رجال الأمن العام يقومون باستيقاف إحدى المركبات في الشارع العام وإلقاء القبض على من بداخلها.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ إحدى دوريات النجدة وأثناء قيامها بواجبها الرسمي جنوب العاصمة رصدوا مركبة مطلوبة هي ومن بداخلها حيث تم إعطاء سائق المركبة أكثر من تنبيه للتوقف إلا أنه رفض الامتثال للدورية ولاذ بالفرار .