الأربعاء 2025-05-28 09:36 ص
 

توضيح أمني هام حول قضايا خطف الأطفال

الأمن العام
الأمن العام
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجّل  لدينا أية شكوى بهذا الخصوص. 

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وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع ، مؤكدًا بأنّ مديرية الأمن العام دوما سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أيّة قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.

 
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