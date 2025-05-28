توضيح أمني هام حول قضايا خطف الأطفال

الوكيل الإخباري- أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجّل لدينا أية شكوى بهذا الخصوص.

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