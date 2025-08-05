توضيح بخصوص التعديل الوزاري في الاردن

12:38 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسَّان سيُجرى غداً الأربعاء. اضافة اعلان





وأضاف المكتب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنَّ التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.



وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.

