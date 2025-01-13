توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي، 83,9 مليون حركة وبقيمة 12,1 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في كانون الأول الماضي 1,33 مليار دينار، مقارنة مع 1,18 مليار دينار في شهر تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 13,6%.



ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية كانون الأول الماضي، إلى 1,67 مليون مستخدم، مقارنة مع 1,63 مليون مستخدم في تشرين الثاني الذي سبقه، وبزيادة قدرها 2,3%.