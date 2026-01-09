توضيح بخصوص الدفع الفوري "كليك" في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر نظام "كليك" لتصل إلى 1.88 مليار دينار خلال شهر كانون الأول 2025، مقارنة بـ 1.73 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني، مسجلة نموا نسبته 8.8%، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأظهرت البيانات تنفيذ قرابة 17.67 مليون حركة خلال كانون الأول، بارتفاع نسبته 8.1% مقارنة بـ 16.35 مليون حركة خلال تشرين الثاني الماضي.



ومنذ بداية عام 2025 وحتى نهاية العام، بلغ إجمالي عدد حركات "كليك" المنفذة 167.92 مليون حركة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 19.97 مليار دينار أردني.



وفيما يتعلق بقاعدة المستخدمين، ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 2.13 مليون مستخدم حتى نهاية كانون الأول، بزيادة شهرية بلغت 1.5%.



وبحسب التوزيع السكاني، شكّل الأردنيون 96.1% من إجمالي مستخدمي المنصة، بعدد بلغ 2.04 مليون مستخدم، مقابل 84 ألف مستخدم من جنسيات أخرى بنسبة 3.9%.



وأشارت الإحصاءات إلى أن الذكور يشكلون النسبة الكبرى من مستخدمي "كليك" بنسبة 61.2% (قرابة 1.3 مليون مستخدم)، مقابل 35.9% من الإناث (قرابة 760 ألف مستخدمة)، فيما تُعد الفئة العمرية 18–30 عاما الأكثر استخداما ونشاطا على المنصة.



ومن حيث طبيعة العمليات المنفذة خلال كانون الأول، استحوذت عمليات تحويل الأموال على 80.6% من إجمالي عدد الحركات، مقابل 19.4% لعمليات الشراء. أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة التحويلات المالية 1.38 مليار دينار بنسبة 73.5% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة المشتريات 498.5 مليون دينار بنسبة 26.5%.



وبيّنت البيانات أن متوسط قيمة حركة "كليك" خلال كانون الأول بلغ 106 دنانير، مقارنة بمتوسط بلغ 106 دنانير أيضا في تشرين الثاني.