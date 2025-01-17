توضيح بخصوص الموظفين الحكوميين وتأخر صدور جداول التشكيلات

07:08 م

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الوكيل الإخباري- - أكدّ رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أنّ النظام المعدل لنظام الموارد البشرية ألزم بإجراء جميع الاختبارات الخاصة بالكفايات الوظيفية لغايات التعيين في مركز متخصص داخل الهيئة لتوحيد ظروف التقييم ومصداقية الاختبارات. اضافة اعلان





وقال النهار في حديثه الجمعة، إنّ ذلك يأتي بعد مخاوف من خلق ظروف لتعيين أشخاص بعينهم، وتغليب المحسوبيات في التوظيف .



وأوضح أنّ سبب تأخر صدور جداول التشكيلات ياتي بسبب تعديل نظام الموارد البشرية، الذي تطلب إعادة النظر فيها، الّا أنّ الجداول في مراحل الإقرار والمناقشة وغالبًا ما ستقر قريبًا.



وبين أنّ نظام الموارد البشرية شملت تعديلات على أكثر من 20 موضوعًا رئيسيًا يحتاج لمعالجة أبرزها الدور الرقابي للهيئة فقد أعطي رئيس الهيئة صلاحية تحويل المخالفة في أي مؤسسة إلى رئيس الوزراء في حال عدم تصويب أوضاعها.