توضيح بخصوص بيوعات الشقق في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6%؛ لتبلغ 3557 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 3356 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

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ووفق البيانات انخفضت بيوعات الشقق كامل المساحات في الأردن خلال آذار الماضي بنسبة 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.



كما انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام لتبلغ 2252 شقة، مقارنة بالربع ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 2451 شقة.



أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فانخفضت أيضا نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 2042 شقة مقارنة مع 2090 شقة بيعت في الربع الأول من العام 2024، وفق التقرير.



وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.



وخلال شهر آذار الماضي، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 4%؛ لتبلغ 1011 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1049 شققة.