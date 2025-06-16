الإثنين 2025-06-16 03:09 م
 

توضيح بخصوص قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 16-06-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الاثنين، إن قرار التأمين الحكومي لمرضى السرطان، المشمولين بقرار الحكومة "لا يحتاج أي إعفاء طبي أو مراجعة أي مؤسسات وزارة الصحة".

اضافة اعلان


الحكومة، خصصت 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان.


وأضاف ، أن الحالات تبدأ بتلقي بطاقة تأمين صحية إلكترونيا (شفائي) على تطبيق "سند" قبيل نهاية العام الحالي، وفق الوزير.


وشملت الاتفاقية؛ تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمريةـ وفق شحادة.


وأشار شحادة إلى أن اتفاقية تأمين السرطان خطوة أولى ومهمة باتجاه التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن أعقد المهمات هي معالجة مرضى السرطان.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفع الفوري (كليك)

اقتصاد محلي 7.2 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

ل

أسواق ومال البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تنظم يوماً طبياً مجانياً

يؤ

فيديو منوع رجل يحمّل "قوارير" مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !

فغا

فيديو منوع مدرب سباحة يكشف تقنية للنجاة من الغرق في فيديو توعوي

بيق

فيديو منوع مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

ل

أخبار محلية الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

ءربق

فيديو منوع رصد الصواريخ التي أطلقت من شرق ايران نحو اسرائيل بالقرب من أبراج الكويت



 
 





الأكثر مشاهدة