توضيح بخصوص قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان

الحكومة، خصصت 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان.
وأضاف ، أن الحالات تبدأ بتلقي بطاقة تأمين صحية إلكترونيا (شفائي) على تطبيق "سند" قبيل نهاية العام الحالي، وفق الوزير.
وشملت الاتفاقية؛ تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمريةـ وفق شحادة.
وأشار شحادة إلى أن اتفاقية تأمين السرطان خطوة أولى ومهمة باتجاه التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن أعقد المهمات هي معالجة مرضى السرطان.
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