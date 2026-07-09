توضيح بخصوص مبيعات الشقق في الأردن

وأظهر التقرير أن الارتفاع شمل مختلف فئات المساحة خلال حزيران؛ إذ ارتفعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 20%، لتصل إلى 1,451 شقة، مقارنة بـ1,211 شقة في حزيران 2025.
كما ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 30% خلال حزيران، لتبلغ 867 شقة، مقارنة بـ665 شقة في الشهر نفسه من عام 2025.
وسجلت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا ارتفاعا بنسبة 8%، لتصل إلى 875 شقة، مقارنة بـ808 في حزيران 2025.
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