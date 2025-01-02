توضيح بخصوص مخالفات السير الغيابية

واعتبر العساف أن مفهوم "المخالفة الغيابية" خاطئ، موضحا أن دور رقيب السير هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق القانون.
وأضاف العساف أنه يوميا تسجل من وفاة إلى وفاتين كمعدل عن الأعوام السابقة قبل تطبيق قانون السير الجديد، وذلك بسبب حوادث السير.
وقال العساف إن القانون منح رقيب السير صلاحية تنظيم المخالفة بمجرد المشاهدة.
وقال إن رقيب السير عندما يرى مخالفة لمركبة مثل الاصطفاف بطريقة غير قانونية فهنا يجري تحرير المخالفة حتى لو كان صاحب المركبة غير موجود.
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