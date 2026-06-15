توضيح بخصوص نظام "إي فواتيركم" في الاردن

وأظهر التقرير ، ارتفاع عدد مستخدمي النظام إلى 5.25 مليون مستخدم خلال أيار 2026، مقارنة مع 5.21 مليون مستخدم في نيسان و5.17 مليون مستخدم في آذار، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.8% خلال أيار.
وأشار إلى أن عدد المستخدمين الحاليين بلغ 5.21 مليون مستخدم بنسبة 99.3%، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 40.46 ألف مستخدم، بنسبة 0.7% من إجمالي عدد المستخدمين البالغ 5.25 مليون مستخدم.
وأضاف التقرير أن عدد المفوترين بلغ 718 مفوترا، فيما وصل عدد الخدمات المتاحة عبر "إي فواتيركم" إلى 2513 خدمة.
وسجل "إي فواتيركم" خلال أيار 6.86 مليون حركة، مقارنة مع 6.6 مليون حركة في نيسان، بارتفاع نسبته 4.1%.
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