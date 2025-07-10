توضيح حكومي بخصوص اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء هذه اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.
وشدد على أهمية تنسيق عمل اللجان مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع البلديات وتعزيز حوكمتها وتطوير البنية التحتية والاستمرار في أتمتة الخدمات وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعدة.
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