توضيح حكومي بخصوص اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.

اضافة اعلان



وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين.



وأشار إلى أن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء هذه اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.