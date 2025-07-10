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توضيح حكومي بخصوص اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 10-07-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.

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وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين.


وأشار إلى أن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء هذه اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.


وشدد على أهمية تنسيق عمل اللجان مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع البلديات وتعزيز حوكمتها وتطوير البنية التحتية والاستمرار في أتمتة الخدمات وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعدة.

 
 
gnews

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