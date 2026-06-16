توضيح حكومي بخصوص تطبيق "سند"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تطبيق "سند" واصل تسجيل نمو متسارع في عدد مستخدميه، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية 2.7 مليون مواطن، من بينهم نحو 400 ألف مستخدم نشط يومياً.

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وقالت الوزارة إن هذه الأرقام تعكس حضور التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين، واعتمادهم المتزايد عليه للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وسرعة.



وأكدت أن هذا النمو يشير إلى تنامي الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الاعتماد عليها، انسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بهدف تقديم تجربة حكومية رقمية حديثة وآمنة.



وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق "سند" شهد خلال الفترة الماضية سلسلة تحديثات وتحسينات ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم.



وبيّنت أن من أبرز التحديثات إتاحة تفعيل الهوية الرقمية ذاتياً عبر التطبيق دون الحاجة إلى زيارة محطات "سند"، إلى جانب خدمات تغيير رقم الهاتف، وإعادة ضبط كلمة المرور إلكترونياً، وتحسين عرض الوثائق الرقمية، مع إمكانية الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت باستخدام البصمة.



كما شملت التحسينات تطوير خدمات جواز السفر الإلكتروني، وتجديد المركبات، والدفع الرقمي، وخدمات التوقيع الرقمي، بما يعزز الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية.