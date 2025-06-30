توضيح حكومي بخصوص منشآت بيع المشروبات الكحولية

وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن المهام الرقابية للمؤسسة تعنى بالتأكد من سلامة ومأمونية هذه المشروبات، مع التأكيد على تأثيرها السلبي على أجهزة الجسم والمشاكل الصحية الناتجة عنها مثل أمراض الكبد والقلب والسرطان.
وأشار مهيدات إلى أن ما تم توضيحه في تصريحات سابقة لا يتعلق بالمسائل الدينية، بل يندرج ضمن توصية صحية بحتة موجهة لمن يستهلكون المشروبات الكحولية بانتقاء المنتجات ذات المأمونية وشرائها من المحال المرخصة، للحد من المخاطر الصحية الناتجة عن المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر.
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