توضيح حكومي بخصوص منشآت بيع المشروبات الكحولية

الوكيل الإخباري- أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن منشآت بيع المشروبات الكحولية تخضع لرقابة المؤسسة من الجانب الرقابي والفني، في حين تتولى جهات رقابية أخرى مسؤولية الجانب التشريعي والترخيص القانوني لهذه المنشآت.

اضافة اعلان



وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن المهام الرقابية للمؤسسة تعنى بالتأكد من سلامة ومأمونية هذه المشروبات، مع التأكيد على تأثيرها السلبي على أجهزة الجسم والمشاكل الصحية الناتجة عنها مثل أمراض الكبد والقلب والسرطان.