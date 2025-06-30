الإثنين 2025-06-30 05:39 م
 

توضيح حكومي بخصوص منشآت بيع المشروبات الكحولية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الإثنين، 30-06-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن منشآت بيع المشروبات الكحولية تخضع لرقابة المؤسسة من الجانب الرقابي والفني، في حين تتولى جهات رقابية أخرى مسؤولية الجانب التشريعي والترخيص القانوني لهذه المنشآت.

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وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن المهام الرقابية للمؤسسة تعنى بالتأكد من سلامة ومأمونية هذه المشروبات، مع التأكيد على تأثيرها السلبي على أجهزة الجسم والمشاكل الصحية الناتجة عنها مثل أمراض الكبد والقلب والسرطان.


وأشار مهيدات إلى أن ما تم توضيحه في تصريحات سابقة لا يتعلق بالمسائل الدينية، بل يندرج ضمن توصية صحية بحتة موجهة لمن يستهلكون المشروبات الكحولية بانتقاء المنتجات ذات المأمونية وشرائها من المحال المرخصة، للحد من المخاطر الصحية الناتجة عن المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر.

 
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