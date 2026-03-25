توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن

وأشار الطراونة إلى أن قطاع الدواجن يُعدّ من أكثر القطاعات تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم استثمارات يتجاوز 2.4 مليار دينار، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. ولفت إلى أن المملكة حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث يزيد الاكتفاء من لحوم الدواجن على 80%، ويبلغ 100% في بيض المائدة، فيما يتجاوز الإنتاج الشهري 33 ألف طن من لحوم الدواجن، إضافة إلى نحو 40 مليون بيضة تفريخ.
وأوضح أنّ الأردن يمتلك مخزوناً من الأعلاف يكفي لمدة 110 أيام، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان توفر مدخلات الإنتاج، خاصة الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا، وفق مواصفات فنية دقيقة ومن مناشئ آمنة. وبيّن أن تحديد نسبة كسر لا تتجاوز 7% في الذرة الصفراء يهدف إلى الحفاظ على قيمتها الغذائية، خاصة مادة النشا، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج واستقرار الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع نسبة الكسر يؤدي إلى زيادة استهلاك الأعلاف وارتفاع مخاطر التلوث بالفطريات، وهو ما تعمل الوزارة على الحدّ منه عبر التشدد في تطبيق المواصفات. وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، أشار إلى أن المملكة استوردت خلال عام 2025 نحو 650 ألف طن من الذرة الصفراء و350 ألف طن من كسبة فول الصويا، فيما بلغت المستوردات منذ بداية العام 2026 نحو 123 ألف طن من الذرة و109 آلاف طن من كسبة الصويا، مع توقع وصول شحنات إضافية تقدر بـ280 ألف طن من الذرة و50 ألف طن من كسبة الصويا خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكّد الطراونة توفر مخزون استراتيجي كافٍ من اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تنويع مصادر الاستيراد من خلال 21 منشأ مختلفاً، تشمل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، بما يعزز مرونة السوق.
وأوضح أنه تم مؤخراً فتح باب استيراد لحوم العجل المبرّد من مصر، إضافة إلى استيراد لحوم الخراف والجدي الطازجة من سوريا، في إطار تعزيز المعروض وتوفير خيارات متعددة للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 42% من احتياجات السوق من اللحوم الحمراء، ما يعكس أهمية القطاع المحلي كشريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكّد الطراونة أن الوزارة تتابع بشكل يومي أوضاع السوق ومستويات المخزون، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية، مجدداً التأكيد على أن الإمدادات الغذائية متوفرة وبكميات كافية خلال الفترة الحالية.
أخبار متعلقة
بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة
"مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع
مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"
نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات
"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول
وزير الصحة: مخزون الأدوية والمواد الخام يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهرا
مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية
العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار