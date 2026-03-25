توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن

الوكيل الإخباري- أكّد مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للثروة الحيوانية، مصباح الطراونة، الأربعاء، أن قطاع الدواجن في الأردن يشهد استقراراً ملحوظاً، مدعوماً بتوفر الأعلاف واستمرار الإنتاج ضمن مستويات آمنة، إلى جانب توفر مخزون استراتيجي كافٍ من اللحوم الحمراء يغطي احتياجات السوق المحلية.

اضافة اعلان



وأشار الطراونة إلى أن قطاع الدواجن يُعدّ من أكثر القطاعات تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم استثمارات يتجاوز 2.4 مليار دينار، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. ولفت إلى أن المملكة حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث يزيد الاكتفاء من لحوم الدواجن على 80%، ويبلغ 100% في بيض المائدة، فيما يتجاوز الإنتاج الشهري 33 ألف طن من لحوم الدواجن، إضافة إلى نحو 40 مليون بيضة تفريخ.



وأوضح أنّ الأردن يمتلك مخزوناً من الأعلاف يكفي لمدة 110 أيام، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان توفر مدخلات الإنتاج، خاصة الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا، وفق مواصفات فنية دقيقة ومن مناشئ آمنة. وبيّن أن تحديد نسبة كسر لا تتجاوز 7% في الذرة الصفراء يهدف إلى الحفاظ على قيمتها الغذائية، خاصة مادة النشا، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج واستقرار الأسعار.



وأضاف أن ارتفاع نسبة الكسر يؤدي إلى زيادة استهلاك الأعلاف وارتفاع مخاطر التلوث بالفطريات، وهو ما تعمل الوزارة على الحدّ منه عبر التشدد في تطبيق المواصفات. وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، أشار إلى أن المملكة استوردت خلال عام 2025 نحو 650 ألف طن من الذرة الصفراء و350 ألف طن من كسبة فول الصويا، فيما بلغت المستوردات منذ بداية العام 2026 نحو 123 ألف طن من الذرة و109 آلاف طن من كسبة الصويا، مع توقع وصول شحنات إضافية تقدر بـ280 ألف طن من الذرة و50 ألف طن من كسبة الصويا خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل، أكّد الطراونة توفر مخزون استراتيجي كافٍ من اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تنويع مصادر الاستيراد من خلال 21 منشأ مختلفاً، تشمل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، بما يعزز مرونة السوق.



وأوضح أنه تم مؤخراً فتح باب استيراد لحوم العجل المبرّد من مصر، إضافة إلى استيراد لحوم الخراف والجدي الطازجة من سوريا، في إطار تعزيز المعروض وتوفير خيارات متعددة للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 42% من احتياجات السوق من اللحوم الحمراء، ما يعكس أهمية القطاع المحلي كشريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي.