توضيح حكومي حول المكافآت والزيادات السنوية للموظفين

10:09 م

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت وعقود الموظفين الحكوميين على نظام العقود ضمن نظام الموارد البشرية وتعديلاته. اضافة اعلان





وقال ابو صعيليك إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.



وأوضح أنّ تعديلات النظام الجديدة، تًلزم الحكومة بتبرير وإبداء أسباب واضحة لإنهاء عقد الموظفين خلال فترة التجربة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للموظف بالتظلم في حال وجد تقييم غير منصف أو استقطاب غير منصف، فله الحق بالتظلم لدى مؤسسته وفي حال لم يلق استجابة، فيقدم تظلمه لهيئة الخدمة والإدارة العامة.



وبين أنّ الزيادات السنوية على العقود، فيها ما يصل إلى 25 دينارًا و 18 دينارًا و 12 دينارًا، وتعتمد قيمتها بناءً على التقييم ومن يحصل على أداء استثنائي ولديه سنتين بتقييم "تميز" يحصل على مكافأة فوق راتبه بنسبة 150%، وفي حال الحصول على أداء استثنائي وسنة واحدة "تميز" فله مكافأة قدرها 100%، ومن ليس لديه اداء استثنائي، وإنما لديه أداء مهام بالمستوى المطلوب فله مكافأة 50%.