توضيح حكومي حول تسعيرة المحروقات للشهر المقبل

ت
الجمعة، 27-03-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة، إن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع عمل الوزارات وجاهزيتها وتُرسل إليه تقارير يومية.

اضافة اعلان


وأكد المومني أن الارتفاع في أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات في الأردن، بل ستقوم الحكومة بذلك بشكل متدرّج، بما يحافظ على استقرار الأسعار.


وأشار إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، وهناك عدد من الشركات العالمية ودول تتواصل مع الأردن لاستخدام ميناء العقبة لمساعدتها في الإمدادات والتزوّد.

 
 


gnews

h

ر

ت

g

ب

ل

ل

ل

