توضيح حكومي حول قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة

وبينت البلبيسي أن قرار مجلس الوزراء أعطى مرونة للمرجع المختص في إدارة المورد البشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الحقيقية وواقع حال الوظائف والخبرات المتوفرة، ومدى تطبيق خطط الإحلال والتعاقب وإدارة عملية نقل المعرفة وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.
وأوضحت أن صلاحية المرجع المختص سواء كان مجلس الوزراء للموظفين من الفئات العليا أو الوزير لبقية الموظفين ليست بالأمر الجديد، بل هي موجودة في الأنظمة الناظمة للموارد البشرية منذ عقود، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء السابق جاء لينظم تطبيق هذه الصلاحية بما يتفق مع السياق ومتطلبات المرحلة السابقة، ووقف العمل بهذا القرار يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية.
ولفتت البلبيسي إلى أن للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.
ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير ديوان المحاسبة: صرف مكافآت لعدد من موظفي "الأوقاف" تجاوزت 100% من الراتب الإجمالي
-
تقرير ديوان المحاسبة يضع جامعة اليرموك تحت المجهر
-
صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان
-
مخالفات محاسبية وإجرائية في دائرة تنمية أموال الأوقاف
-
قرار هام من التعليم العالي حول تأجيل دفع الرسوم لطلبة المنح والقروض
-
ديوان المحاسبة : إنشاء مبنى حكومي بـ 256 ألف دينار بلا طريق ينفذ إليه
-
العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته