توضيح حول أسئلة التوجيهي ووقت الامتحانات

09:07 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن أسئلة الثانوية العامة ستكون من المنهاج، ناصحا الطلبة أن يكون تركيزهم على الكتاب المدرسي وتجنب الملخصات التي تشتت جهد الطلبة. اضافة اعلان





وأضاف أن الورقة الامتحانية تكتب وفق مواصفات خاصة ومن قبل خبراء قياس، وأن الأسئلة تصنف لثلاثة مستويات؛ أسئلة المستوى السهل، والمتوسطة، وأسئلة القدرات العليا التي لا تتعدى 20%من الامتحان، مشيرا إلى أن الطالب الذي يدرس بجهد معتدل يكون نجاحه أمرا غير صعب، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأوضح أن هناك عدة فئات من الطلبة تتقدم للامتحان، أولا الطلبة النظاميين في المسار الأكاديمي وعددهم يزيد عن 127 ألفا؛ وتكون أسئلة امتحاناتهم في مواد السنة الثانية أسئلة اختيار من متعدد 50 سؤالا لكل ورقة، ثم الطلبة النظاميين في المسار التقني المهني وعددهم 13 ألفا تقريبا؛ سيكون نمط الامتحان كما كان في السنة الأولى ، أما الطلبة المعيدون من الخطط القديمة وعددهم 55 ألفا فسيكون بنمط أسئلة السنوات الماضية.



وقال، إن أسئلة النظام المتعدد لا تعتمد على الحظ؛ وهي مستخدمة عالميا لقياس نتائج أوسع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطط لحوسبة الامتحان، وأن يكون مبنيا على بنوك أسئلة لصياغة امتحانات متكافئة، مع بقاء جانب إنشائي في بعض الامتحانات.



وأضاف أن زمن الامتحان مدروس؛ وهناك معايير لدراسة زمن الامتحان، لافتا النظر أن زمن الامتحان يجب أن يكون 3 أضعاف الزمن الذي يحتاجه واضع الامتحان لحله، مشيرا إلى أن الزمن جزء من تقييم الطالب، وأن الطالب يجب أن يعرف كيف يدير وقته.





