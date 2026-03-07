السبت 2026-03-07 04:47 م

توضيح حول أسعار الألبسة في الأسواق المحلية

الوكيل الإخباري-   قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، السبت، إن توقف الرحلات الجوية في عدة مطارات في منطقة الخليج تسبب بتوقف عمليات البيع في بعض المواقع الإلكترونية التجارية.اضافة اعلان


وأضاف علان أن البضائع متوفرة في الأسواق وأن التجار لم يتأثروا بشكل كبير بالأحداث الجارية في المنطقة.

وأوضح علان أن دائرة الجمارك أبدت استعدادها للتعاون عبر تمديد ساعات العمل وتقليل فترة الإفراج عن البضائع لتنخفض المدة من 12 يوما إلى 6 أيام.

وبيّن علان أن البضائع المتعلقة بقطاع الألبسة والأحذية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة.

وأشار إلى أنّ النقابة تعمل على إيجاد حلول لتأمين بضائع لفترة ما بعد عيد الفطر عبر تنظيم عدة اجتماعات مع الغرف التجارية.

وأكّد علان أن البضائع في الأسواق لن يطرأ أي تغيير عليها في الأسعار، مبينا أن التنافسية في قطاع الألبسة والأحذية تمنع ارتفاع الأسعار في هذا القطاع.
 
 


