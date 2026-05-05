توضيح حول أسعار اللحوم والزيوت في الأردن

الوكيل الإخباري- قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين قصي بني مصطفى إن الأردن كغيره من دول العالم، تأثر بالاضطرابات الدولية التي انعكست على أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن ارتفاع كلف الشحن والنقل كان له دور مباشر في زيادة أسعار بعض المواد المستوردة.

وأضاف بني مصطفى مساء الثلاثاء، أن "العالم أصبح كقرية واحدة، وأي اضطرابات في أي منطقة تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على مختلف الدول"، مؤكدا أن الأردن ليس بمعزل عن هذه التأثيرات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع كلف النقل البحري.



وأوضح أن هذه التطورات كان من شأنها دفع أسعار بعض السلع نحو الارتفاع، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء الأسعار ضمن المعدلات الطبيعية.

وبيّن أن بعض السلع شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها اللحوم والزيوت، واصفا إياها بأنها من أكثر السلع حساسية للتغيرات العالمية.



وفيما يتعلق بالزيوت، أشار إلى أن بوادر ارتفاع أسعارها بدأت منذ نهاية العام الماضي، نتيجة أحداث في أوكرانيا شملت استهداف مستودعات خاصة بالزيوت، قبل أن تتفاقم الزيادات مع تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع أجور الشحن وكلف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك المواد البلاستيكية المستخدمة في التعبئة.

أما بالنسبة للحوم، أوضح أن ارتفاع أسعارها يعود إلى زيادات في بلد المنشأ، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وكلف النقل والمحروقات، ما انعكس على السعر النهائي للمستهلك.



ولفت إلى أن اضطراب حركة الطيران في المنطقة، خاصة في الخليج، أدى إلى تراجع كميات بعض أنواع اللحوم المستوردة جوا، ما ساهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار.