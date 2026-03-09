الإثنين 2026-03-09 11:06 ص

توضيح حول أسعار الملابس والأحذية وتأثرها بما يجري في الإقليم
 
الإثنين، 09-03-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، الاثنين، إن هناك مخزونًا من الملابس والأحذية يكفي حتى عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي لم يتأثر بالحرب الإسرائيلية – الأمريكية مع إيران من حيث الأسعار.اضافة اعلان


وأوضح القواسمي أن أسعار الملابس والأحذية ثابتة مقارنة مع المواسم السابقة، كما أن هناك تنافسًا شديدًا بين التجار، مما يزيد من العروض والتنزيلات.

وأشار إلى أن رفع أسعار الشحن من الدول المصدرة بسبب رفع التأمين على السفن لم يؤثر على الموسم بسبب المخزون الموجود لدى التجار.

وأكد أن استمرار الصناعة المحلية، إضافة إلى أن الخطوط مفتوحة لقطاع الألبسة من مصر وتركيا، يمكنها أن تسد حاجات السوق لفترة طويلة، حتى لو كانت هناك عوائق في الخطوط البحرية.

وعن القوة الشرائية للملابس والأحذية في الموسم الحالي، وصف القواسمي الموسم بـ"الأضعف" منذ انتهاء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية هذا الموسم خلال العام لـ"إزالة التراكمات السابقة".

وأوضح أن القوة الشرائية خلال شهر رمضان تبدأ عادة بعد 15 من رمضان، لكن العام الحالي لا يزال الموسم متواضعًا.

ورجح أن سبب ضعف الموسم الشرائي هو الوضع في المنطقة، وعدم استلام الرواتب، إضافة إلى تداخل الموسم الصيفي مع الشتوي، إذ ارتأى التجار عرض البضائع الربيعية.
 
 


