توضيح حول أفواج الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 48 المتوجهين إلى الأراضي المقدسة

07:40 م

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الوكيل الإخباري- بدأت أفواج الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 48 بالتوجه إلى الأراضي المقدسة عبر معبر المدورة الحدودي، استعداداً لأداء مناسك الحج لهذا العام. اضافة اعلان





ويبلغ إجمالي عدد الحجاج الأردنيين هذا الموسم 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي الـ 48.



ومن المتوقع أن يغادر قرابة 600 حاج وحاجة يوم غد، السبت، متوجهين إلى الأراضي المقدسة للانضمام إلى أفواج الحجيج.