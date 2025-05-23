توضيح حول أفواج الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 48 المتوجهين إلى الأراضي المقدسة

ويبلغ إجمالي عدد الحجاج الأردنيين هذا الموسم 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي الـ 48.
ومن المتوقع أن يغادر قرابة 600 حاج وحاجة يوم غد، السبت، متوجهين إلى الأراضي المقدسة للانضمام إلى أفواج الحجيج.
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