الجمعة 2025-05-23 09:14 م
 

توضيح حول أفواج الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 48 المتوجهين إلى الأراضي المقدسة

مئات الحجاج في محيط الكعبة المشرفة
الحج
 
الجمعة، 23-05-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-    بدأت أفواج الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 48 بالتوجه إلى الأراضي المقدسة عبر معبر المدورة الحدودي، استعداداً لأداء مناسك الحج لهذا العام.اضافة اعلان


ويبلغ إجمالي عدد الحجاج الأردنيين هذا الموسم 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي الـ 48.

ومن المتوقع أن يغادر قرابة 600 حاج وحاجة يوم غد، السبت، متوجهين إلى الأراضي المقدسة للانضمام إلى أفواج الحجيج.
 
gnews

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