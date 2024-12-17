توضيح حول إعادة العمل في الحدود السورية الأردنية

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الوكيل الإخباري- أعفت الجهات السورية المختصة البضائع الأردنية من جميع انواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً. اضافة اعلان





وأعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، مساء الثلاثاء، إعادة العمل في الحدود السورية الأردنية معبر جابر من خلال خدمة back to back، حيث من خلال هذا القرار يمكن للشركات الصناعية الأردنية ارسال بضائعها الي سوريا.