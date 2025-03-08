توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقع خبير الطاقة عامر الشوبكي انخفاض أسعار البنزين والديزل في الأردن بنسبة تفوق 5% مع نهاية شهر آذار الحالي، وذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر. اضافة اعلان





وأشار الشوبكي إلى أن الأسواق النفطية العالمية تعرضت لضغوط كبيرة أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في خطة زيادة الإنتاج التدريجية اعتبارًا من أبريل المقبل،وعوامل مختلطة اقتصادية وسياسية، تترافق مع سياسة فرض الرسوم التي ينتهجها الرئيس الامريكي ترامب، مما أدى إلى مخاوف من تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.



واشار الشوبكي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري الى تصريحات الإدارة الأمريكية حول إمكانية رفع العقوبات عن الطاقة الروسية إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، التي ساهمت أيضًا في تعزيز التوقعات بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على الأسعار.



كما أشار إلى أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد السياسات الجمركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، قد زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أثر بشكل مباشر على توقعات الطلب على النفط عالميًا.