توضيح حول اعلان عطلة بسبب المنخفض القطبي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة تحمل معها انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي ،هطول أمطار متفاوتة الشدة تتركز على الشريط الغربي للمملكة،نشاطًا واضحًا للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية والبادية،تساقط زخات من الثلوج يوم السبت فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة،تحسن فرص تساقط الثلوج ليل الأحد وصباح الاثنين .

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