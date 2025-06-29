توضيح حول الإجراءات الرقابية الجديدة على جميع أنواع السيارات بالاردن

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل.
وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات، الجديدة أو المستعملة.
وبينت أن إجراءات تقييم المطابقة تشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، وتسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة، وتمنع إدخال المركبات غير المطابقة.
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