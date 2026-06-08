توضيح حول الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي.

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وقال الفرجات، الاثنين، إن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة، وتنسق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية.



وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على بعض الرحلات.