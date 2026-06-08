توضيح حول الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية

وقال الفرجات، الاثنين، إن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة، وتنسق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية.
وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على بعض الرحلات.
وشدد على أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان سلامة المسافرين والطائرات، مؤكداً أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية.
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