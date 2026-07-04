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توضيح حول الشركات التي تتولى خدمات النظافة وجمع النفايات في عمّان

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 05:28 م

الوكيل الإخباري- أكدت شركة رؤية عمّان، الذراع الاستثمارية لأمانة عمّان الكبرى، أن الشركات المتعاقدة معها ضمن مشروع تطوير خدمات النظافة وجمع وإدارة النفايات في العاصمة هي شركات أجنبية متخصصة، تمتلك خبرات واسعة في تشغيل وإدارة خدمات النظافة وجمع النفايات في عدد من الدول والأسواق خارج الأردن.

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وقالت الشركة في بيان صحفي، إن الشركات المتعاقدة تشمل ائتلاف EFS وميكامور (ائتلاف إماراتي–مغربي)، وشركة معوّض اللبنانية بالشراكة مع شركة قلادة الأردنية، إضافة إلى شركة إمداد الإماراتية، المملوكة لحكومة دبي، بالشراكة مع شركة المدينة النظيفة الأردنية.


وأوضحت أن جميع الشركات المتعاقدة متخصصة في جمع ونقل النفايات الصلبة، ولا تعمل في إدارة المنشآت لدى القطاعين العام أو الخاص، مؤكدة أن التعاقد معها يأتي للاستفادة من خبراتها التشغيلية وتطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات في العاصمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.


وأكدت الشركة أن تعدد الجهات والمؤسسات العاملة في قطاع النظافة والخدمات البلدية يستوجب تحري الدقة عند تداول المعلومات، واعتماد المسميات الصحيحة للجهات المعنية، تجنباً لأي التباس يتعلق بطبيعة أعمالها أو نطاق مسؤولياتها.

 
 


gnews

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