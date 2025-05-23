توضيح حول بطاقات الإعفاء عبر "باص عمّان" و"الباص السريع"

وأوضحت حداد أن هذه البطاقات استخدمت منذ بدء التشغيل في أكثر من 9 ملايين رحلة، منها 2,246,913 رحلة عبر الباص سريع التردد، و6,885,475 رحلة عبر "باص عمّان".
وأضافت حداد أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل العام في العاصمة خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ 7,208,228 راكبًا عبر الباص سريع التردد، و3,593,044 راكبًا عبر باص عمّان.
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