توضيح حول بطاقات الإعفاء عبر "باص عمّان" و"الباص السريع"

الوكيل الإخباري- بلغ عدد البطاقات المعفاة من الرسوم والمخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة للباص سريع التردد وباص عمان حتى الجمعة 33,390 بطاقة، بحسب مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمان الكبرى، كارول حداد.

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وأوضحت حداد أن هذه البطاقات استخدمت منذ بدء التشغيل في أكثر من 9 ملايين رحلة، منها 2,246,913 رحلة عبر الباص سريع التردد، و6,885,475 رحلة عبر "باص عمّان".