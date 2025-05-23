الجمعة 2025-05-23 06:51 م
 

توضيح حول بطاقات الإعفاء عبر "باص عمّان" و"الباص السريع"

الباص السريع
الباص السريع
 
الجمعة، 23-05-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد البطاقات المعفاة من الرسوم والمخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة للباص سريع التردد وباص عمان حتى الجمعة 33,390 بطاقة، بحسب مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمان الكبرى، كارول حداد.

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وأوضحت حداد أن هذه البطاقات استخدمت منذ بدء التشغيل في أكثر من 9 ملايين رحلة، منها 2,246,913 رحلة عبر الباص سريع التردد، و6,885,475 رحلة عبر "باص عمّان".


وأضافت حداد أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل العام في العاصمة خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ 7,208,228 راكبًا عبر الباص سريع التردد، و3,593,044 راكبًا عبر باص عمّان.

 
gnews

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