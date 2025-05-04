توضيح حول تأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

وأوضح الدكتور الخلايلة أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف يستفيد منه قرابة (65) ألف متقاعد، مشيراً إلى أن قرار التأجيل جاء للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك التي تأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار الحالي، وكذلك بمناسبة يوم العمّال العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"
-
الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته
-
"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي
-
وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية
-
الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
-
ضبط مطلوب بتهمة الاعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
مركز الدراسات الاستراتيجية: ثقة الأردنيين بحكومة حسّان ترتفع إلى 65%
-
المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية