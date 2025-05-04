توضيح حول تأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي

12:08 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن قرار مجلس إدارة المؤسسة بتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر أيار الحالي لن يترتب عليه أيّة فوائد إضافية، مبيناً أنه لن يتم اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن هذا الشهر. اضافة اعلان





وأوضح الدكتور الخلايلة أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف يستفيد منه قرابة (65) ألف متقاعد، مشيراً إلى أن قرار التأجيل جاء للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك التي تأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار الحالي، وكذلك بمناسبة يوم العمّال العالمي.