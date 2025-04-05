توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين العرب المغادرين من الأردن باتجاه الضفة الغربية، السبت، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا فقط.

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