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توضيح حول حركة السفر عبر جسر الملك حسين السبت

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أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين العرب المغادرين من الأردن باتجاه الضفة الغربية، السبت، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا فقط.

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وأكدت الإدارة، أن حركة السفر ستعود إلى طبيعتها كالمعتاد اعتبارا من صباح الأحد.

 
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